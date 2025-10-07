Presidente Maduro advirtió a responsables de operación de falsa bandera: ¡Los vamos a capturar!

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este martes que los responsables de la operación de falsa bandera contra la embajada de Estados Unidos (EEUU) en Caracas serán capturados, tras las investigaciones correspondientes en torno a las acciones terroristas.

A través de su canal de Telegram, el mandatario señaló que «pretendían hacer una operación de falsa bandera para culpar al Gobierno Bolivariano y comenzar una escalada de enfrentamiento sin dar lugar a preguntas. A los responsables, los vamos a capturar”, enfatizó.

Durante su programa Con Maduro+ de este lunes, el Jefe de Estado recordó que el presidente de la Asamblea Nacional y responsable de los Diálogos de Paz, Jorge Rodríguez, «informó oficialmente al gobierno de Estados Unidos los responsables de la preparación de este ataque terrorista (…) Y también le informó que lo que corresponde a nosotros, estamos tras la búsqueda y captura de algunos de esos personajes que están en territorio venezolano”.

“¿A quién beneficiaba esta acción terrorista?”, cuestionó, al exhortar a “que cada quien saque sus conclusiones y como diría un buen comentarista, seguiremos informando”, concluyó.

T/MAZO