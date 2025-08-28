Presidente Maduro agradece a Petro la decisión de reforzar con 25 mil hombres el Catatumbo

El presidente Nicolás Maduro agradeció a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por la decisión de reforzar la seguridad en la frontera, concretamente en la región del Catatumbo, donde fueron desplegados 25 mil efectivos militares. «La coordinación de la zona binacional, avanza», destacó.

El jefe de Estado, durante la Clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), mencionó que esta medida fortalece la Zona Binacional de Paz N°1 y beneficia a la soberanía, la paz y el futuro de las comunidades fronterizas.

«Nuestra tierra la cuidamos, la vigilamos y la preservamos nosotros. Venezolanos y Colombianos unidos por la paz, la prosperidad y la soberanía», afirmó este jueves el presidente de la República y comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

En la misma línea, instruyó al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, para que contacte nuevamente al ministro de defensa colombiano, Pedro Sánchez Suárez, con el fin de continuar con las coordinaciones para que la Zona Binacional N°1 que «engloba del lado venezolano al estado Táchira y toda la frontera del estado Zulia, hasta llegar a la Guajira, siga siendo defendida y limpiada de bandas narcoterroristas, y sigamos construyendo las bases de una paz estable con igualdad, desarrollo social y prosperidad». Maduro también determinó que el grupo de los 1.003 recién graduados del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER) deberá dirigirse del estado Táchira hasta la Guajira «limpiando el territorio de Venezuela y consolidando la soberanía y la paz de la Zona Binacional N° 1″.

T/CO con información de Prensa Presidencial