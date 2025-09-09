Presidente Maduro agradece a Rafael Correa por difundir en RT la verdad de Venezuela

“Agradezco a Rafael Correa por la excelente entrevista en su programa ‘Conversando con Correa’, que transmite RT en Español”, manifestó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela,Nicolás Maduro Moros, quien tuvo oportunidad de transmitir la verdad de la patria ante el relato hollywoodense y las mentiras del imperialismo norteamericano contra la nación.

“En Venezuela, nuestro escudo es la verdad, defendemos la paz, la soberanía y la independencia”, divulgó el jefe de Estado en sus redes sociales, en mensaje donde publica un breve material audiovisual del programa emitido este martes en Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro reafirmó que las falsas noticias, el supuesto «Cártel de los Soles» y la presunta lucha contra las drogas desde el norte global “son un ataque directo que pretende manchar la imagen de nuestro país. ¡No podrán!”, afirmó.

En la entrevista, el presidente venezolano alertó que el objetivo de las nuevas agresiones y amenazas militares es apoderarse de la riqueza del país y destruir el poderoso ideal del bolivarianismo.

“Demostramos, una vez más, que Venezuela es un país libre del fenómeno del narcotráfico. No existen plantaciones ni laboratorios de drogas en nuestro territorio. Hay un clima de paz en el país. Luego de las elecciones, se han renovado alcaldías y gobernaciones, y la economía está creciendo paso a paso”, afirmó en la conversación con el exmandatario ecuatoriano.

“EE. UU. está jugando con la guerra, una carta peligrosa para nuestra región y, principalmente, para ellos mismos. El mayor ensayo del mundo que Estados Unidos quiere imponer lo estamos viendo hoy en Gaza, Palestina. Ese mundo en el que ellos exterminan pueblos y culturas no es el futuro que queremos”, aseveró en otra parte de la entrevista especial.

Reiteró que el relato del «Cártel de los Soles» pretende justificar operaciones de agresión, tal como lo representa el despliegue de ocho barcos de guerra y un submarino nuclear. “Esta táctica, acompañada de relatos al estilo de Hollywood, es su principal modo de actuar. Buscan intimidarnos militarmente para defender los intereses imperiales y dar la cara por la extrema derecha local, que ha sido derrotada. Internamente, los hemos derrotado”.

El mandatario nacional sostuvo que Venezuela está en paz y es parte del mundo multipolar que ya ha surgido. “Estamos unidos y sólidos para construir el país sin agredir a nadie”, recalcó en el programa de la televisora internacional.