Presidente Maduro agradece al pueblo venezolano su voluntad y esfuerzo por asumir la cuarentena social y colectiva

«Después de dos semanas de cuarentena social, voluntaria, consciente y radical no me canso ni me cansaré de agradecer a toda la familia venezolana por su disciplina, sacrificio, voluntad y esfuerzo colectivo ante la crisis mundial por la Pandemia. ¡Es por la Salud de Todos!», expresó este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de su cuenta en Twitter.

Minutos después, el jefe del Estado venezolano agradeció a las organizaciones populares, vinculada con los sectores de alimentación, salud y el área social, por el esfuerzo brindado al Gobierno Bolivariano para resguardar a los habitantes de las diversas comunidades.

«Así son nuestros líderes y lideresas de las comunidades, de los CLAP, las UBCH, UPDI y los médicos y médicas de Barrio Adentro, trabajando sin descanso en la mañana, tarde y noche, por la salud y la protección integral del pueblo. ¡Amor por la Familia y la Patria!», escribió el mandatario por la referida red social.

Como parte de las políticas implementadas por el Gobierno Bolivariano para la detección de los casos de coronavirus en el país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este martes que continúa la encuesta a través del Sistema Patria y ha sido respondida por 16 millones 489 mil 198 carnetizados.

Durante el Consejo de Estado destacó que en el país hay 57 casos de personas con coronavirus en Miranda, 26 en Caracas, 18 en Aragua; 72 son hombres y 71 mujeres, teniendo presencia el virus en ya 19 estados.

Hay casos importados de España, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Perú, Panamá, República Dominicana, Italia, Brasil, Ecuador, Chile, Suiza, Francia y Emiratos Árabes Unidos.

De todos los casos están en cuarentena 46 personas, 24 han sido ingresados a Centros de Diagnóstico Integral, 17 en hospitales públicos, 12 en clínicas privadas y 3 fallecidos.

T/Luis Lovera Calanche

Fuente/@NicolasMaduro