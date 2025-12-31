Presidente Maduro agradece al pueblo venezolano y augura un 2026 de “bendiciones y milagros”

Este miércoles 31 de diciembre, el presidente Nicolás Maduro envió un mensaje de fin de año a través de su canal de Telegram, donde agradeció al pueblo venezolano por su esfuerzo durante 2025 y expresó optimismo sobre el futuro del país.

“A pocas horas de despedir el año, nos embarga una profunda emoción al reflexionar sobre la nobleza del esfuerzo que hemos hecho como pueblo. El 2025 concluye dejándonos recuerdos y lecciones invaluables en la lucha por nuestra patria, la cuna de Bolívar, que mantiene incólume su derecho a existir, a la paz y al desarrollo integral”, escribió el mandatario.

Maduro destacó que “cada batalla y prueba superada es testimonio de la vitalidad de un pueblo que se hace hombre y mujer para defender su destino”.

En su mensaje, también hizo un llamado a la unidad nacional: “¡Misión cumplida 2025; lo que vamos es para adelante! Al marcar el reloj la medianoche, invito a cada venezolano y venezolana a elevar una oración a Dios por la Paz, la unión, por la prosperidad creciente y la grandeza de nuestra tierra. El 2026 será un año de bendiciones y milagros para consolidar la recuperación nacional, profundizar las transformaciones delineadas en el Plan de las 7T y salvaguardar la Paz como nuestro bien más preciado”.

Finalmente, el jefe de Estado pidió un brindis por “un futuro con independencia y por la construcción de una nueva sociedad cimentada en los valores de Cristo Redentor. ¡Feliz Año, Venezuela!”.

