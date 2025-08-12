Presidente Maduro agradece la unión cívico, militar y policial para garantizar la paz de Venezuela

Durante la emisión número 88 de su programa Con Maduro+, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su gratitud por las muestras de apoyo y unidad que se han manifestado en todo el país frente a lo que calificó como un nuevo ataque de corte fascista por parte del gobierno de Estados Unidos, que lo vincula con actividades de narcotráfico.

“Gracias por esa solidaridad, por esa unión nacional que se ha hecho sentir en cada rincón del país. Es una fusión perfecta entre el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales”, afirmó el mandatario.

Maduro también destacó la lealtad y el compromiso de las fuerzas populares y de la ciudadanía con la paz y la soberanía nacional, subrayando el reconocimiento que recibe como presidente constitucional en un momento que considera decisivo para Venezuela.

El jefe de Estado valoró especialmente la movilización de la FANB, incluyendo sus componentes REDI, ZODI y ADI, que —según sus palabras— han salido a defender la soberanía y a respaldarlo como comandante en jefe. “Han dado la cara por Venezuela, con firmeza moral y militar”, dijo.

Además, elogió la respuesta de los movimientos populares, que han difundido comunicados en redes sociales y se han movilizado en las calles. “Es como una lluvia de misiles cargados de verdad. No se quedan solo en la palabra, actúan”, concluyó Maduro.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial