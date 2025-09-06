Presidente Maduro agradece pronunciamiento de la Celac contra amenazas de EEUU

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes su reconocimiento a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) por su firme pronunciamiento en rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas al territorio venezolano.

El Mandatario calificó el comunicado como un gesto claro de solidaridad regional y respaldo al derecho de los venezolanos a vivir en paz. “La CELAC ha marcado la pauta con un mensaje contundente: América Latina y el Caribe son territorios de paz, no de provocaciones ni amenazas externas”, afirmó.

Maduro también hizo un llamado al pueblo venezolano a mantenerse cohesionado frente a las presiones externas. Subrayó que la defensa de la soberanía, la convivencia y la tranquilidad de las familias venezolanas requiere de una movilización colectiva. “Debemos unirnos todos, sin excepción, para proteger nuestros derechos, nuestra tierra y nuestra paz”, enfatizó.

Este pronunciamiento se da en medio de crecientes tensiones en la región, luego de que Estados Unidos intensificara su presencia militar en el Caribe, lo que ha generado preocupación entre varios países latinoamericanos.

Con este respaldo internacional y el llamado a la unidad interna, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y la estabilidad regional.

