Presidente Maduro agradece respaldo regional frente a amenazas militares y llama a defender la paz en el Caribe

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su reconocimiento a la Conferencia Episcopal de las Antillas y a los líderes del CARICOM por manifestarse en contra de las amenazas militares que se dirigen hacia Venezuela, Colombia y el Caribe.

El Mandatario calificó como “valiente” la postura de estos actores regionales y destacó que América Latina y el Caribe atraviesan un “momento de definición”, en el que se debe optar por el camino de la paz y la convivencia.

“Es tiempo de decidir: o se está con quienes promueven la guerra y el odio, o se está con la vida, la verdad y la unidad humana”, expresó Maduro, en referencia a la presencia militar estadounidense en aguas caribeñas.

El jefe de Estado reiteró que Venezuela mantiene su compromiso con la paz regional y el respeto entre naciones, y subrayó que el Caribe debe seguir siendo una “zona de paz”, libre de injerencias y provocaciones externas. Aseguró que su gobierno continuará trabajando por el bienestar del pueblo, con alegría y visión de futuro.

En otro punto de su discurso, Maduro abordó la situación de los migrantes venezolanos en el Caribe, denunciando que enfrentan tratos discriminatorios y violaciones a sus derechos humanos. Alertó sobre lo que considera una tendencia global preocupante: el resurgimiento de ideologías extremistas que, según él, buscan tomar el poder en distintos países.

El presidente también hizo referencia a la comunidad latinoamericana y caribeña en Estados Unidos, que supera los 40 millones de personas, y que está siendo objeto de persecución por motivos raciales, lingüísticos y culturales. “Los métodos de exclusión y odio que se están aplicando recuerdan los peores momentos de la historia”, advirtió.

T/CO con informacion de Prensa Presidencial

F/Prensa Presidencial