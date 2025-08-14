Presidente Maduro a alcaldes opositores: La responsabilidad que tienen es grande

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo este miércoles una reunión con alcaldes de oposición democrática en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El encuentro tuvo como propósito consolidar de manera conjunta el desarrollo de la nación, en pro del pueblo venezolano.

“Ustedes tienen su liderazgo y ganaron por esfuerzo propio desde las filas de los movimientos y partidos de la oposición. La responsabilidad que tienen es grande. Si les va bien, seguro le irá bien al país”, dijo el jefe de Estado a través de un mensaje publicado en el canal Telegram.

El mandatario venezolano ratificó que la idea es ofrecer mayor calidad de vida a la población, en cada uno de los espacios ganados por la oposición. “La gente lo que aspira es que se atienda temas a través del Sistema 1X10 del Buen Gobierno, ustedes se pueden integrar allí y sé que le irá bien al país”, expresó.

Finalmente, el presidente Maduro reiteró que Venezuela debe consolidarse como un país de convivencia, armonía y de paz.

F/VTV