Presidente Maduro alerta a la ONU sobre escalada de amenazas contra Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo una conversación telefónica con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para alertar sobre el incremento de amenazas contra el país y sus implicaciones para la paz y la estabilidad regional.

Durante el intercambio, el Jefe de Estado denunció las recientes declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó de forma inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecen. Indicó que estas expresiones, de abierto carácter colonial, fueron secundadas por el alto funcionario estadounidense Stephen Miller, quien también se atribuyó la propiedad de la industria petrolera venezolana.

El presidente Maduro subrayó que tales pronunciamientos deben ser rechazados categóricamente por el sistema de Naciones Unidas, al constituir una amenaza directa contra la soberanía de Venezuela, el derecho internacional y la paz. Reiteró que el país ejerce plena soberanía sobre su territorio y sus recursos naturales, conforme a su Constitución y a los principios del orden jurídico internacional.

Asimismo, expuso ante el secretario general el asedio político, diplomático y económico que enfrenta Venezuela, así como la intensificación de una campaña de falsedades y amenazas militares. En ese contexto, alertó sobre acciones que calificó como formas de “piratería moderna”, dirigidas a afectar los intereses y activos del país.

El Gobierno venezolano reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía nacional y con la solución pacífica de las controversias, al tiempo que exhortó a la comunidad internacional a actuar en resguardo del derecho internacional y de la paz regional.

T/CO