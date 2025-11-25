Presidente Maduro alerta sobre planes conspiradores que se están gestando contra Venezuela

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, informó recientemente que fue alertado sobre maniobras conspirativas que, según señaló, estarían siendo organizadas contra la Nación por sectores de la llamada «derecha criminal sayonista».

El mandatario aseguró que las investigaciones sobre este presunto complot ya se encuentran en marcha y destacó que las acciones de esos grupos se reducen al «sabotaje, la violencia y el crimen», enfatizando que, pese a sus intentos, «no han podido ni podrán» doblegar al país.

Presidente Maduro subrayó que la extrema derecha ha perdido relevancia en el escenario político nacional y que cuenta con el rechazo de más del 90% de los venezolanos, quienes integran una nueva unión nacional.

El jefe de Estado recordó además que, frente a las amenazas externas, Venezuela cuenta con un sólido esquema de defensa que ha mencionado en diversas oportunidades: la unión entre el pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos policiales. «Esa fusión perfecta mantiene a Venezuela rebelde, bolivariana y soberana», afirmó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial