Presidente Maduro: Amenazas imperiales han despertado una fuerza fabulosa de resistencia en el pueblo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que los últimos 17 meses —marcados por amenazas provenientes del “imperialismo estadounidense”— han fortalecido la conciencia nacional y la capacidad de resistencia del pueblo venezolano.

El mensaje fue ofrecido durante el acto por el 105° aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y los 33 años de la Rebelión Cívico-Militar del 27 de noviembre de 1992.

“Este acto militar de hoy 27 de noviembre 2025 nos invita a reflexionar todo el contexto presente de retos y desafíos que tiene nuestra Patria”, expresó al inicio de su intervención.

Señaló que, desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras “amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Sudamérica y de Venezuela”, alegando argumentos que calificó como falsos y sin respaldo en la opinión pública nacional e internacional.

Maduro sostuvo que esos episodios de presión han generado un efecto contrario en la población. “Las 17 semanas de guerra psicológica, presiones inmorales, que le dejó de atemorizar a nuestro Pueblo, han despertado una fuerza fabulosa de resistencia, de conciencia nacional, una fuerza fabulosa que se llama la fuerza de la conciencia patria de nuestra Venezuela”, afirmó.

El mandatario resaltó que, pese a los escenarios adversos, la Revolución Bolivariana ha logrado sostener avances en distintos sectores estratégicos. Mencionó el crecimiento económico, la diversificación productiva y la ampliación de mercados internacionales como parte de los logros alcanzados en medio de las tensiones externas.

Asimismo, subrayó los esfuerzos orientados a fortalecer los Cuadrantes de Paz y la seguridad ciudadana como política de Estado. Aseguró que la preservación de la vida, la dignidad y la soberanía constituyen principios irrenunciables para el Gobierno Nacional.

El jefe de Estado reiteró que Venezuela mantiene su rumbo de estabilidad y defensa integral, aun en medio de lo que describió como amenazas recurrentes. “Hemos avanzado en todas las épocas y bajo todas las presiones”, sostuvo, al reafirmar el compromiso del Ejecutivo con la protección del pueblo y la consolidación del modelo bolivariano.

