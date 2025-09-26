Presidente Maduro: Ante un ataque y una agresión del imperialismo, más fortalecidos

Durante una visita a la Comuna El Legado de Chávez, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reflexionó sobre el cambio estructural que ha vivido la economía nacional, pasando de una dependencia petrolera a un modelo productivo autosustentable.

Dijo que los desafíos impuestos por el gobierno estadounidense han servido como catalizador para la resiliencia del pueblo venezolano. “Cada agresión imperialista nos hace más fuertes”, afirmó.

En medio de este encuentro, la vocera comunal Dayana Guevara presentó una solicitud al Ejecutivo Nacional para adquirir una torrefactora que permita mejorar el procesamiento del café cultivado por la comunidad. El Presidente aprobó los recursos necesarios para concretar el proyecto. “A sembrar, procesar, vender y exportar café. Aprobada, Dayana”, expresó ante los representantes de las 1.160 familias que integran los 12 consejos comunales de la zona.

Además del impulso cafetalero, la comuna cuenta con una planta potabilizadora de agua que abastece a más de 1.360 familias, incluyendo aquellas del punto y círculo. Esta infraestructura permite llenar hasta 900 botellones diarios, demostrando la capacidad organizativa y el compromiso comunitario con el bienestar colectivo.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial