Presidente Maduro anuncia activacion de los Comites de Defensa Integral este miércoles

Desde el Palacio de Miraflores, el presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, firmó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, ordenando de inmediato la activación operativa de estas estructuras estratégicas a partir de la madrugada del miércoles.

“Con la firma de esta ley, deben entrar en funcionamiento todos los Comandos de Defensa Integral, integrando a las instituciones del Estado, la FANB y al Poder Popular”, expresó el mandatario desde el salón Sol del Perú, destacando la importancia de esta nueva arquitectura organizativa para la defensa del país.

El presidente explicó que esta iniciativa se desplegará en tres niveles de gobierno —nacional, regional y local— con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del país ante cualquier tipo de amenaza, ya sea convencional o no convencional.

Enfatizó que esta medida busca garantizar la soberanía y la paz de la nación, y que, de ser necesario, el pueblo venezolano está preparado para defender su legado histórico con determinación y coraje: “Si nos corresponde asumir la defensa armada de nuestra patria, lo haremos con valentía y espíritu patriótico”.

Maduro subrayó que la activación de los Comandos de Defensa Integral no tiene otro propósito que preservar la estabilidad y la tranquilidad del país. “Esta es una acción preventiva, orientada a consolidar la paz nacional”, concluyó.

T/CO

F/Prensa Presidencial