Presidente Maduro anuncia activación estratégica de Zonas de Defensa Integral

Durante la inauguración del Hospital Dr. Julio Criollo Rivas en El Cementerio, Caracas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que las Zonas de Defensa Integral (ZODI) serán activadas de manera inesperada como parte de una estrategia para preservar la paz y proteger al pueblo venezolano.

Esta medida se enmarca en las maniobras militares realizadas en horas de la madrugada del miércoles.

Maduro hizo un llamado a la unión de las fuerzas policiales, militares y populares, subrayando que “quien desea paz, debe estar dispuesto a defenderla, ejercerla y garantizarla”. Reiteró la importancia de salvaguardar la vida y la soberanía nacional frente a lo que calificó como amenazas constantes provenientes del gobierno estadounidense.

El Mandatario señaló a funcionarios del gobierno norteamericano de buscar desestabilizar la región mediante conflictos en el Caribe y Suramérica, con el objetivo de imponer un régimen afín a sus intereses y apropiarse de los recursos naturales venezolanos. “Ese petróleo, ese gas, ese oro, esta tierra y este pueblo son y seguirán siendo de los venezolanos. No permitiremos que se vulneren nuestros derechos ni nuestra patria”, expresó con firmeza.

El evento también sirvió para presentar el nuevo centro de salud que beneficiará a más de 28 mil habitantes del sector, con especial atención a la población infantil de la capital.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial