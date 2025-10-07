Presidente Maduro anuncia despliegue militar en el oriente del país para reforzar la soberanía

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó este lunes un informe sobre los ejercicios especiales de mando, control y comunicación realizados por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) el día domingo.

En el marco de las maniobras, se activó una operación militar en el oriente del país denominada Operación Luisa Cáceres de Arismendi, con el objetivo de fortalecer la defensa territorial y garantizar la soberanía nacional.

Durante su programa semanal Con Maduro+, acompañado por el Alto Mando Militar, el jefe de Estado subrayó que existe un consenso nacional en torno al derecho a vivir en paz y en defensa de la soberanía. “Nosotros estamos del lado de la vida y la paz; otros eligen la guerra y la muerte”, expresó.

La operación estratégica se desplegó en el estado Nueva Esparta, incluyendo las islas de Margarita, Coche y Cubagua, así como sus zonas adyacentes. El comandante estratégico operacional de la FANB, GJ. Domingo Hernández Lárez, dijo que las acciones comenzaron a las 6:00 a.m. del domingo, cumpliendo las directrices del comandante en jefe. El despliegue busca asegurar el control territorial y preservar la paz en esta región clave del país.

El presidente Maduro destacó la articulación entre la FANB y el pueblo venezolano, evidenciada en las recientes movilizaciones espontáneas en todo el país bajo el lema “a ganar la paz, a defender la vida, a defender la soberanía”. En este contexto, reafirmó la vigencia de la Doctrina de Defensa Integral, sustentada en dos pilares fundamentales:

Preparación para una resistencia popular activa y prolongada.

Ejercicio de una ofensiva constante, manteniendo la iniciativa.

El Mandatario señaló que la doctrina militar venezolana como una de las más avanzadas del continente, construida sobre principios y valores propios. “Confío plenamente en nuestro pueblo y en la unión entre civiles, militares y cuerpos policiales. Frente a cualquier agresión externa, saldremos fortalecidos”, concluyó.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial