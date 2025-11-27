Presidente Maduro anuncia el «Plan Mente Sana, Cuerpo Sano»

En el marco de la jornada nacional de OBRATÓN de salud, realizada este jueves en el Hospital Universitario Militar Carlos Arvelo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la creación del Plan Mente Sana, Cuerpo Sano, iniciativa destinada a mejorar las condiciones de salud integral del pueblo venezolano.

Durante el recorrido por el Servicio de Cardiología, el Jefe de Estado subrayó la importancia de la prevención y de los hábitos saludables, destacando que «alimento sano y ejercicio permanente son la clave para una vida plena. Cuerpo sano, mente sana».

Asimismo, alertó sobre los riesgos del sedentarismo y exhortó a la población a mantenerse activa para reducir las patologías asociadas a la falta de actividad física.

Como parte de este esfuerzo, se reinauguró el Servicio de Cardiología de adultos e infantil en el piso 4 del Hospital Militar Carlos Arvelo (Hospimil). La nueva unidad de atención infantil complementará las cirugías de alta complejidad que se realizan en el Cardiológico Infantil Latinoamericano, fortaleciendo la capacidad del sistema de salud para salvar la vida de niños y niñas con cardiopatías congénitas.

Acompañado por la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Viña, el presidente Maduro resaltó que este servicio no busca descongestionar, sino ampliar y complementar la labor del Cardiológico Infantil, considerado un referente para América Latina y el Caribe.

El Mandatario nacional informó que el Servicio de Cardiología del Hospital Militar cuenta con equipos de quinta generación y personal altamente calificado, lo que permitirá en el futuro avanzar hacia la realización de trasplantes cardíacos, uno de los grandes retos pendientes en el sector salud.

En este contexto, reconoció la trayectoria de Fundacardín, institución que en sus 46 años ha brindado atención especializada en cirugía cardíaca a miles de venezolanos, consolidándose como un pilar en la salud cardiovascular del país.

T/Con información de UN