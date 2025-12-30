Presidente Maduro anuncia la creación del Corredor Macarao Productivo como segundo eje del modelo comunal

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la puesta en marcha del segundo corredor comunal productivo del país, el cual estará ubicado en la parroquia Macarao, Caracas.

El proyecto que surge tras el éxito del corredor Caracas-La Guaira, que actualmente sirve como el modelo piloto para la nueva estructura de organización territorial y económica, será denominado «Corredor Macarao Productivo» y tendrá por objetivo articular todas las formas de organización popular de la zona, incluyendo comunas de grandes urbanismos, comunas de barrios, comunas urbanas y semirurales.

Para asegurar la ejecución inmediata de este proyecto, el Mandatario Nacional designó un equipo de seguimiento integrado por la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez; el jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández; el vicepresidente de sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, entre otros.

Este modelo de corredores productivos se implementará de manera progresiva en todo el territorio nacional, buscando transformar la dinámica de los barrios y zonas rurales en zonas productivas.

T/Prensa Presidencial