Presidente Maduro anuncia la «operación demolición de la mentira»

Desde La Guaira, el presidente de la Republica Nicolás Maduro anunció el inicio de una nueva estrategia para enfrentar las campañas de desinformación y descrédito que provienen de sectores de la ultraderecha internacional. Bajo el nombre de “Operación Demolición de la Mentira y la Infamia”, el mandatario declaró que el objetivo es desmontar las acusaciones mediáticas que buscan socavar la imagen del país.

Durante el acto de fortalecimiento del Plan Cuadrantes de Paz, Maduro expresó que Venezuela saldrá victoriosa frente a las calumnias. “Lo que es verdad no lo mancha nadie. Vamos a demoler las mentiras y la infamia, y lo haremos con el favor de Dios”, afirmó, decretando oficialmente el inicio de la operación.

El presidente también defendió los avances del país en materia de seguridad, señalando que Venezuela se ha convertido en referente regional en la lucha contra el narcotráfico. “Hoy somos campeones mundiales en la lucha contra las mafias del narcotráfico de Colombia, Ecuador y Perú”, aseguró, desmintiendo las narrativas que intentan vincular al país con redes criminales.

Maduro rememoró los sucesos del 29 y 30 de julio de 2024, cuando actos violentos atribuidos a grupos extremistas dejaron 27 fallecidos, más de 300 heridos y daños significativos en infraestructura pública. Entre las víctimas, mencionó a lideresas comunitarias de Aragua y Portuguesa, y llamó a no olvidar estos hechos que marcaron al país.

El mandatario también cuestionó el papel de algunas organizaciones no gubernamentales por operar con financiamiento extranjero, especialmente de agencias como la CIA. Señaló que estas ONG promueven narrativas falsas sobre los responsables de actos terroristas. “El pueblo lo ve todo. No se dejen engañar por farsantes disfrazados”, advirtió.

Maduro felicitó al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, por presentar un informe sobre la neutralización de un presunto atentado terrorista que, según el presidente, fue ordenado y financiado por María Corina Machado. “El imperialismo lanza acusaciones sin fundamento porque huye de la verdad. Pero nosotros seguimos firmes, unidos y con la moral intacta”, declaró.

T/CO