Presidente Maduro anuncia nueva Consulta Popular para el 23 de noviembre

Durante la inauguración de la Sala de Autogobierno en la Base de Misiones Socialistas «Comuna Las 8 Raíces de Mecedores», ubicada en La Pastora, Caracas, el presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó oficialmente la cuarta Consulta Popular Comunal, prevista para el domingo 23 de noviembre.

El mandatario destacó que las comunidades organizadas tendrán la oportunidad de votar por dos proyectos que respondan a sus necesidades más urgentes.

“Convoco a todos los vecinos y vecinas a participar en esta elección general. Ya es un sistema consolidado: el proyecto más votado recibe recursos, y el segundo también tiene garantizado su financiamiento”, expresó.

Maduro también compartió su visión a futuro, anunciando la meta de alcanzar seis mil comunas activas para el 1 de enero de 2027. Para lograrlo, explicó que se han diseñado diversas estrategias, siendo las consultas comunales trimestrales una herramienta clave en ese proceso.

“Estamos transitando el camino correcto, el de la rectificación y el fortalecimiento del poder popular. Hoy contamos con las Agendas Concretas de Acción (ACA) en 5.336 circuitos comunales, elaboradas directamente por el pueblo desde sus bases”, añadió el jefe de Estado.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial