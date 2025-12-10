Presidente Maduro anuncia participación de más de 70 mil delegados en el Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que más de 70 mil delegados fueron electos en sus centros de trabajo para participar en la instalación del Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera, previsto para la próxima semana. El anuncio lo realizó durante la Gran Marcha por los 166 años de la Batalla de Santa Inés, efectuada este miércoles en Caracas.

El Jefe de Estado destacó que este proceso constituye la expresión directa del Poder Popular organizado y reafirmó que la metodología constituyente avanza de manera sostenida en diversos sectores del país. Indicó que la participación obrera refleja un movimiento con capacidad para consolidar propuestas estratégicas en el ámbito productivo y social.

Maduro señaló que los procesos constituyentes sectoriales se desarrollan simultáneamente en ámbitos como la juventud, el magisterio, las mujeres y el movimiento campesino, bajo un esquema que permite la consulta directa y la toma de decisiones desde las bases. “Vamos de manera imparable”, afirmó.

El mandatario subrayó que el Congreso de la Clase Obrera será un espacio para fortalecer la agenda de transformación en el campo laboral y productivo, con énfasis en la defensa de los derechos, la innovación y la construcción de nuevas dinámicas económicas. Indicó que este mecanismo contribuirá a elevar la capacidad productiva del país.

