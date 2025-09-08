Presidente Maduro anuncia que el 1 de octubre inicia la navidad en Venezuela

Durante la edición número 90 de su programa televisivo Con Maduro+, el presidente Nicolás Maduro anunció que la temporada navideña en Venezuela comenzará oficialmente el próximo 1.º de octubre, para defender el derecho del pueblo a la alegría, la prosperidad y la vida en familia.

Maduro destacó que la Navidad será celebrada con entusiasmo en todo el país, a través de actividades culturales, música tradicional como gaitas y villancicos, dinamismo comercial y la preparación de las emblemáticas hallacas. Dijo que las tradiciones representan una forma festiva de reafirmar el derecho a la felicidad, que —afirmó— “nadie podrá arrebatarle al pueblo venezolano”.

El presidente también reflexionó sobre los desafíos que ha enfrentado Venezuela en los últimos años, señalando que el país ha sabido reinventarse y responder con fortaleza. “De las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros”, expresó, subrayando la capacidad del pueblo para reconstruirse y avanzar en medio de la adversidad.

En el marco de la celebración del Día de la Virgen del Valle, patrona de los pescadores y de la Armada Nacional Bolivariana, Maduro envió un mensaje especial a los habitantes del oriente del país y de todas las costas venezolanas. Reconoció el profundo significado espiritual de esta fecha, que une a comunidades enteras en devoción y fe.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró que Venezuela se mantiene en la vanguardia, cuidando de manera constante su bienestar económico, cultural y social. Este esfuerzo colectivo, afirmó, busca garantizar que cada ciudadano pueda disfrutar de una vida plena y alegre.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial