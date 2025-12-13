Presidente Maduro anunció 3 elementos determinantes para la independencia

En el primer aniversario de la Universidad Nacional de la Ciencia «Humberto Fernández Morán», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció 3 elementos determinantes para la independencia, tranquilidad y felicidad del país. Los presentó de la siguiente manera:

1. Aprender de todos todo lo que se puede aprender.

2. Hacer todo en Venezuela. «Sin excusa, todo lo que haya que innovar y crear para resolver problemas de Venezuela y para crear nuevas expectativas y soluciones hacia el futuro, todo se puede hacer aquí», precisó el Jefe de Estado venezolano.

3. No depender de nadie.

Indicó el presidente Maduro que los venezolanos deben hacer su máximo esfuerzo por resolver todo internamente. «Yo soy muy radical en eso, yo pienso que nosotros no tenemos nada que buscar afuera».

Culminó estas orientaciones destacando que la vida y el desarrollo del país, solo debe depender el pueblo venezolano y no depender de otros para garantizar la Independencia absoluta.

T/Prensa Presidencial