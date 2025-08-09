Presidente Maduro anunció la creación de la Red Integral de Recreación (REIR).

Durante la transmisión especial que llevó a cabo el Jefe de Estado desde la parroquia Catia La Mar, y tras el lanzamiento del Plan Vacacional Comunal en todo el país, anunció la creación de la Red Integral de Recreación (REIR).

Este plan deberá avanzar rápidamente con la llegada de la temporada vacacional y, próximamente, de la Navideña. Al respecto el Mandatario nacional dijo «que nadie ande pegado en la pantalla. Ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿verdad? Menos pantalla, más recreación. Menos pantalla, más conversación», enfatizó ante todos los presentes para referirse al sano esparcimiento que deben tener los niños, niñas y adolescentes del país.

Agregó que se establecerán 24 campamentos deportivos comunitarios, que deben funcionar como centros de entrenamiento, de logística, de facilitación, de promoción, de coordinación y 120 puntos de alto impacto.

Entre las autoridades presentes, el ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lottortaro, informó que en las 5 336 comunas del país hay un movimiento de recreadores activando a toda la comunidad. «Estos movimientos de recreadores nacieron de los comités de la juventud que ya estaban establecidos dentro de la comuna, nacieron de todas las consultas popular que se vino haciendo (…), todas fueron dotadas con un kit de recreación», dijo el ministro de la Juventud.

Más anuncios

Esta visita al estado La Guaira creó un compromiso con los habitantes de la urbanización Páez, a quienes se les realizarán obras de mantenimiento a la infraestructura de los tres bloques que se encuentran en la entrada de la comunidad de Mirabal de Catia La Mar.

«Ahora vamos a entrarle duro, aquí, a la urbanización de los tres bloques de la Páez, son bien bonitos, están bien paraditos; pero hay que arreglarlos. Así que esa noticia se las tengo y espero venir pronto a entregar esos bloques con la comunidad feliz, porque la felicidad no se improvisa, la felicidad se vive y se construye todos los días», puntualizó el Presidente de Venezuela sobre esta atención a la comunidad.

El Jefe de Estado no desaprovechó la oportunidad para felicitar a las autoridades estadales, en reconocimiento al trabajo articulado que vienen realizado en La Guaira.

T/CO con información de Prensa Presidencial