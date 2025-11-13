Presidente Maduro aprueba fondo especial para culminar mil proyectos de la juventud comunera

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este jueves un fondo especial destinado a culminar mil proyectos juveniles que quedaron en fase final tras la Consulta Popular Nacional de la Juventud realizada el pasado 27 de julio. El anuncio se produjo durante el Encuentro Nacional con los Comités de Juventud de las Comunas, celebrado en El Calvario, en Caracas.

Maduro explicó que los proyectos requieren “un empuje final” en materiales y recursos, por lo que autorizó al ministro de Juventud, Sergio Lotartaro, la activación inmediata del financiamiento. Con la culminación de estas iniciativas, el país alcanzará la meta de 10 mil proyectos seleccionados por el pueblo en más de cinco mil circuitos comunales.

Lotartaro, en nombre de la juventud comunera, agradeció la aprobación de los recursos y destacó que permitirán completar el “mapa de sueños” construido por los jóvenes durante los procesos de asamblea.

Durante el encuentro, el mandatario resaltó que el país cuenta con 5.336 comités de juventud comunera, a los que llamó a asumir responsabilidades de gobierno desde sus territorios. Afirmó que en la Revolución “la juventud tiene voz y voto” para impulsar proyectos y consolidar iniciativas locales.

Maduro calificó la jornada como “días inolvidables” que fortalecen el compromiso de trabajar por el futuro del país y reiteró su llamado a la unión entre presidente y juventud. También invitó a quienes lo deseen a formarse en la Milicia Bolivariana, como parte del fortalecimiento del poder juvenil organizado.

T/CO