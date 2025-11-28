Presidente Maduro: «Aquí no mandan los multimillonarios, ni las élites»

El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante los avances para la consolidación de la Ruta del Gobierno Comunal, desarrollado en la parroquia 23 de Enero, en la ciudad capital, subrayó que Venezuela es territorio de democracia participativa.

En este contexto, indicó que «el pueblo diga donde van a estar sus centros electorales para que la gente participe cada vez más». Al mismo tiempo, apuntó «que el pueblo decida. Porque en Venezuela manda el pueblo”.

Durante su intervención, el Mandatario nacional señaló la relevancia de la participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones tanto a nivel nacional como comunitario, lo que representa un compromiso con las comunidades.

«Aquí no mandan los multimillonarios, ni las élites, ni la oligarquía, ni políticos que se hacen llamar x, y, z, aquí manda la gente de a pie, el pueblo empoderado y organizado», afirmó Maduro.

T/CO