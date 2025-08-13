Presidente Maduro ascendió a oficiales superiores de la FANB en La Guaira

Desde la parroquia Macuto, en el estado La Guaira, el presidente Nicolás Maduro lideró una jornada dedicada al fortalecimiento del Plan Cuadrantes de Paz, en el marco de los Circuitos Comunales. El evento tuvo lugar en el estacionamiento del estadio de béisbol G/J Jorge Luis García Carneiro, donde se rindió homenaje a la labor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Durante el acto, el mandatario confirió el grado de mayor general a 12 oficiales de distintos componentes de la FANB. Entre ellos, cinco pertenecen al Ejército Bolivariano, mientras que dos oficiales de la Armada Bolivariana fueron ascendidos al rango de almirante, en reconocimiento a su trayectoria naval.

También se otorgaron ascensos a dos miembros de la Aviación Militar Bolivariana y tres de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), consolidando así el fortalecimiento institucional de la FANB en sus diversas ramas.

En un gesto de reconocimiento a la labor silenciosa pero decisiva de los cuerpos de seguridad, el presidente Maduro entregó la «Orden a la Paz» a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El galardón fue otorgado por su papel en la prevención de actos violentos que, según el mandatario, fueron planificados por sectores de la derecha radical en espacios públicos de Caracas.

Maduro expresó que esta condecoración representa el agradecimiento del pueblo venezolano por las vidas que han sido protegidas gracias a la acción oportuna de los cuerpos de inteligencia. “Esta condecoración se la doy en nombre de todas las vidas que ustedes han salvado siempre, pero especialmente por las que salvaron al frustrar el atentado terrorista”, afirmó. Añadió que, guiados por la mano de Dios, los funcionarios del SEBIN y de la policía nacional merecen este reconocimiento por su compromiso con la paz.

