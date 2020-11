Presidente Maduro aseguró que Pdvsa está lista para producir 2 millones y medio de barriles de petróleo diarios

Aseveró que «Pdvsa no está quebrada, está es asediada”, y lamentó que los dirigentes de oposición utilicen el sufrimiento de la población para tratar de conseguir votos

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este miércoles que con la Ley Antibloqueo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) está lista para producir 2 millones de barriles de petróleo diarios.

Así lo dio a conocer, durante una jornada de Miércoles Productivo en Fuerte Tiuna y dijo que entre octubre de 2019 y octubre 2020 el país no vendió ni un solo barril de petróleo por el asedio y la persecución del Gobierno de Estados Unidos”.

El Jefe de Estado hizo esta aseveración en respuesta a las recientes declaraciones de candidatos opositores a la Asamblea Nacional (AN), como Henri Falcón, Claudio Fermín y Bernabé Gutiérrez, a quienes calificó de demagogos.

Señaló que los voceros de oposición quieran hacer ver que Pdvsa supuestamente está quebrada con el único objetivo de buscar votos, “cuando ellos mismos saben los efectos del asedio y la persecución imperial contra la industria petrolera”.

Aseveró que «Pdvsa no está quebrada, está es asediada”, y lamentó que los dirigentes de oposición utilicen el sufrimiento de la población para tratar de conseguir votos.

“Me indigna que los partidos políticos de oposición traten de buscar votos con el sufrimiento del pueblo. Nuestro pueblo es noble, solidario, trabajador, está en lucha y está venciendo. Esos discursos crueles ofenden la dignidad del pueblo de Venezuela”, expresó.

INVERSIÓN GARANTIZADA

De igual manera, el Presidente manifestó que a pesar del bloqueo, las sanciones y el asedio criminal contra la nación, “está garantizada la inversión necesaria para la producción de alimentos y el fortalecimiento de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)”.

Les reiteró al ministro del Poder Popular para la Alimentación, Carlos Leal Tellería, y al titular de la cartera de Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, que no duden en solicitar los recursos que sean necesarios para ampliar las líneas de producción de alimentos, ya que a su juicio “los CLAP son el camino”.

“La regionalización y el fortalecimiento de los combos CLAP es el camino, debemos mejorar la calidad, el contenido y la cantidad de los productos de los combos”, dijo, y decretó el 12 de marzo como Día Nacional de la Alimentación.

Le pidió al ministro Castro Soteldo producir para los CLAP. “Hay que complementar todo, meterlo por el tubo de los CLAP, eso es puerto seguro, se garantiza por esa vía que llega al pueblo”.

Recordó que hace un año bloquearon los CLAP, pero ahora se entregan 7 millones de combos a las familias venezolanas

“La oposición no puede entender el milagro de la victoria bolivariana ante tantos atentados. Tenemos una Venezuela que lucha y resiste. Estamos comprometidos con nuestro pueblo, no habrá gobierno de derecha, no habrá imperialismo que nos detenga, por nuestra patria damos nuestra vida”, dijo.

Insistió a los ministros Leal Tellería y Castro Soteldo que cuentan con todo el apoyo del Gobierno Nacional para consolidar los procesos productivos y garantizar los insumos al pueblo venezolano que se encuentra en resistencia. “Yo soy un presidente que abre caminos y alternativas para proteger al pueblo”, concluyó.

T/ Deivis Benítez

F/ Prensa Presidencial

Caracas