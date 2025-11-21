Presidente Maduro asiste a jornada de balance de las asambleas de base del Congreso Constituyente de la Clase Obrera

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participa este jueves en una jornada de balance de las asambleas de base, que se realizan en todo el país, como parte de la convocatoria del Congreso Constituyente de la Clase Obrera.

En la actividad, donde está acompañado por representantes del sector laboral, el Jefe de Estado recibirá detalles sobre las elecciones de los delegados de base. Este acto democrático subraya el compromiso de los trabajadores a nivel nacional, estadal y municipal, con la refundación y el fortalecimiento del Movimiento Obrero.

La Comisión Promotora Nacional del Congreso, juramentada el 24 de octubre por el Mandatario nacional, ha sido la encargada de planificar las tareas, la metodología y el cronograma para estas asambleas en los diversos centros de trabajo.

Se tiene previsto que el Congreso se celebre en el mes de diciembre, coincidiendo con la conmemoración de la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Ejes Centrales de Debate

Los delegados de base debatirán sobre las siguientes tareas centrales:

Plan Productivo: Consolidar el modelo de los 13 motores económicos, con el propósito de alcanzar el 100% de sustitución de importaciones.

Nueva Organización Sindical: Reformar la estructura gremial, para adaptarla a los nuevos tiempos y garantizar los derechos de los trabajadores en todos los sectores productivos.

Defensa Integral: Fortalecer la defensa de la patria y mantener activos los cuerpos combatientes para asegurar la paz nacional.

Comisión Internacional: Crear una instancia para la posterior activación de un Congreso Latinoamericano y Caribeño, buscando estrechar lazos con la clase obrera extranjera que apoya a Venezuela.

