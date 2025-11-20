Presidente Maduro asveró que Venezuela no debe someterse a ningún imperio colonialista.

En el marco de la jornada «Miércoles de Poder Popular», el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se dirigió a la comunidad de Ojo de Agua para destacar el carácter rebelde y soberano del pueblo venezolano, heredero de los caciques Catia, Tacagua y Guaicamacuto. El mandatario subrayó que la nación no debe someterse a ningún imperio colonialista.

Durante la activación del Plan de Desarrollo Integral del Corredor Comunal Caracas-La Guaira, Maduro resaltó que Venezuela cuenta con un pueblo consciente y empoderado, capaz de resistir cualquier intento de perturbación externa. “Allá el norte imperialista con sus amenazas y ambiciones de conquista, aquí un pueblo firme y libre”, expresó.

El jefe de Estado insistió en la necesidad de fortalecer la educación, los valores y la conciencia popular. Señaló que el proceso de empoderamiento debe avanzar paso a paso, hasta que cada ciudadano tenga en sus manos su propio destino, sin depender de fuerzas externas.

En su mensaje final, Maduro reafirmó la ruta hacia la independencia plena: “Más nunca colonia. Venezuela será siempre patria libre, rebelde y soberana”. Con estas palabras, llamó a consolidar la emancipación nacional frente a cualquier amenaza extranjera.

T/CO