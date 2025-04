Presidente Maduro: Candidatos y candidatas, el pueblo es quien nos señala el camino

“Hay que ir al pueblo (…) ellos nos señalan el camino; creo que los candidatos y las candidatas y los movimientos sociales, tienen un compromiso de estar al lado del pueblo, obedeciendo al pueblo hoy más que nunca. Que sea la juventud la que le dé continuidad a esta revolución hermosa, la de Bolívar», afirmó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su discurso en el acto de postulación de candidatos y candidatas a las gobernaciones del país.

En su intervención, destacó la importancia de la participación ciudadana como eje central del proceso político y la necesidad de escuchar las demandas de la población. Asimismo, el jefe de estado subrayó que cada líder político debe asumir el compromiso de estar al lado del pueblo para proteger sus derechos y atender sus necesidades.

En este sentido, instó a los postulados por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y los movimientos sociales a trabajar con ética y dedicación, para seguir la consolidación de la Revolución Bolivariana del siglo XXI. “Estamos formando jóvenes y líderes para hacer la Revolución ética, moral, cultural, política y económica”, enfatizó.

Recordó los avances históricos de la Revolución Bolivariana, impulsada por el Comandante Hugo Chávez, y destacó la responsabilidad de la juventud en la continuidad de este legado. Según el presidente, Bolívar representa un símbolo de resistencia y compromiso, una inspiración para trabajar y resolver los desafíos que enfrenta el país. “Bolívar para nosotros no es una cita vacía, sino un símbolo de lucha y creación”, afirmó.

«Ya no estando físicamente con nosotros el Comandante Hugo Chávez, este pueblo nunca se va rendir, nosotros le hemos demostrado todos estos años y le vamos a seguir demostrando que este pueblo no está preparado para rendirse, no es un pueblo de cobardes, es un pueblo de rebeldes, guerreros, combatientes, patriotas, bolivarianos; es un pueblo destinado a la victoria», enfatizó.

También reafirmó que el Gobierno Revolucionario se mantendrá en una batalla constante por la paz y la seguridad de la nación, al enfrentar los retos en el ámbito nacional, regional e internacional. De igual modo, enalteció la labor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las organizaciones que conforman el GPPSB, que han implementado estrategias para dar voz y poder a millones de ciudadanos. «

“En las recientes asambleas de base, más de cinco millones de venezolanos participaron activamente, demostrando el carácter democrático y protagónico del sistema político del país. Este nivel de involucramiento, es una muestra de la fortaleza de la democracia venezolana y del compromiso del pueblo con la construcción de un futuro mejor, por eso debemos dar la batalla por ganar el poder político con los votos del pueblo para proteger a ese pueblo, para oír a ese pueblo, para obedecer a ese pueblo”, reafirmó.

Finamente, detalló la importancia de la próxima jornada electoral prevista para el domingo 25 de mayo, en la que los venezolanos elegirán a los representantes de las gobernaciones y a los diputados de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031. “Este evento será una oportunidad para consolidar el Poder Popular, fortalecer la soberanía nacional y seguir con la democracia del país, donde nosotros somos la encarnación más fiel y leal de lo mejor de la historia de Venezuela y de América Latina y el Caribe”, dijo.

T y F/ VTV