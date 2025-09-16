Presidente Maduro celebra 12 años del Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró este martes el aniversario número 12 de la creación del Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo, para impulsar esta importante expresión artística en los niños, niñas y jóvenes de la Patria.

“Hace 12 años, fundamos el Movimiento de Teatro Infantil y Juvenil César Rengifo, con el mismo sueño del maestro Abreu en la música: masificar el teatro como una de las expresiones más hermosas de la cultura, un compendio de poesía, literatura, plástica y música en cada escena para sembrar el alma de Venezuela en la juventud”, señaló el jefe de Estado en su canal de Telegram.

Resaltó que “el arte de un revolucionario es hacer posible lo que parece imposible”, y puso como ejemplo esta gran iniciativa, que, a través del teatro, fortalece el empoderamiento y el aprendizaje de la historia en la muchachada venezolana. “Se forjan con disciplina, valores y una poderosa formación ideológica. Es la manera más hermosa y efectiva que tenemos de vencer la guerra cognitiva”, subrayó.

En este sentido, el Dignatario indicó que uno de los grandes retos para el nuevo año escolar 2025-2026 es “multiplicar los núcleos del Movimiento para que cada vez más niños, niñas y jóvenes se sumen. Nuestra Patria será una potencia humana, de Paz, y la cultura es el camino para lograrlo. Por eso, el teatro es una herramienta fundamental para construir una civilización pacífica”, enfatizó.

T/MAZO