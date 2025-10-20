Presidente Maduro celebra canonización histórica de los primeros santos venezolanos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, celebró con profunda emoción la canonización de los dos primeros santos de Venezuela, un acontecimiento que calificó como símbolo de unidad, paz y prosperidad espiritual para el país.

Así lo afirmó en sus redes sociales, donde recordó la canonización que tuvo lugar este domingo mostrando imágenes del momento histórico. En el video publicado, destacó que pocos países tienen un hombre y una mujer santos declarados el mismo día, subrayando la relevancia internacional de esta conmemoración.

Maduro también recordó que el 17 de junio de 2013 le mostró al papa Francisco una estatuilla de José Gregorio Hernández y abogó por su canonización, un gesto que hoy se materializa con la oficialización de ambos santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles.

En su mensaje, expresó: “Venezuela tiene dos santos. Sus bendiciones nos cubren y protegen en el sendero de la paz y la prosperidad al que tiene derecho todo el pueblo venezolano”. Finalmente, instó al pueblo venezolano a celebrar este hecho histórico “con hermosura, en paz, con devoción, aquí y en el resto del mundo”, reforzando la dimensión colectiva y espiritual de la conmemoración.

T/CO