Presidente Maduro celebra contundente victoria de Cuba en la ONU contra el bloqueo estadounidense

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, celebró la amplia victoria obtenida por Cuba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde la comunidad internacional exigió una vez más el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

“A pesar de la maquinaria de guerra de un imperio que se lanza contra Cuba, hoy se tuvo una gran victoria en la Asamblea General de la ONU contra el bloqueo; felicito a mis hermanas y hermanos cubanos”, expresó el mandatario nacional a través de sus redes sociales.

Maduro destacó el respaldo global a la isla, reflejado en la votación de 167 países a favor, 7 en contra y 12 abstenciones, lo que ratifica el rechazo casi unánime de la comunidad internacional a una política que calificó como injusta y contraria al derecho internacional.

“La victoria es de Cuba, y toda nuestra solidaridad para ustedes”, exclamó el jefe de Estado, reafirmando el compromiso de Venezuela con la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos frente a las agresiones del imperialismo.

El Gobierno Bolivariano mantiene una relación histórica de hermandad con Cuba, basada en la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo, principios que ambas naciones continúan fortaleciendo en su lucha común por un mundo más justo y multipolar.

T/CO