Presidente Maduro celebra despliegue de los ODDI y reafirma: “Estamos ganando la paz”

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este miércoles como un “éxito absoluto” la activación de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), destacando el cumplimiento de las 27 tareas planificadas en las Zonas de Defensa Integral (ZODI) a lo largo de la fachada caribeña atlántica.

El Jefe de Estado resaltó que, a pesar de las intensas lluvias de la mañana, el despliegue se realizó con total normalidad, evidenciando la participación activa del pueblo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y los cuerpos policiales. “Nada detuvo el ejercicio, allí estaban los militares y el pueblo en la calle. Fue un éxito absoluto de despliegue”, afirmó.

Desde el Estado Mayor, Maduro enfatizó que la nación avanza consolidando la paz en cada zona, territorio y estado del país. “Quien gana la paz es la sociedad unida, el pueblo unido, en perfecta unión nacional. Vamos avanzando como un ejemplo de dignidad, valentía y de un pueblo pacífico, decente y trabajador”, subrayó.

El mandatario instruyó a fortalecer las tareas de preparación integral para la defensa en los próximos días, con mayor despliegue y máxima preparación, confiando plenamente en el futuro de la patria. Anunció que mañana se dará a conocer la activación de las Zonas de Defensa Integral en los estados fronterizos Táchira, Apure y Amazonas.

Maduro destacó que cada zona activada supera los retos previos, consolidando una resistencia popular activa, creativa y prolongada. “Venezuela le pertenece a los venezolanos y venezolanas. Seguiremos ganando la paz, ejerciendo soberanía plena y defendiendo la vida y la alegría de nuestro pueblo”, concluyó.

T/CO