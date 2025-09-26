Presidente Maduro celebra el 20.° aniversario del CEOFANB: Baluarte clave para preservar la paz

Hoy, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), se constituye como uno de los más trascendentales sedimentos del Pensamiento Militar Bolivariano, visión estratégica del Comandante Eterno Hugo Chávez, con el objetivo de garantizar la paz y seguridad de la nación.

Por este motivo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, celebra el 20. ° aniversario del CEOFANB, junto al Alto Mando Militar e integrantes que forman parte del cuerpo castrense, quienes han garantizado la estabilidad democrática de la nación.

Es importante resaltar que el CEOFANB es el órgano de planificación, programación, dirección, ejecución y control estratégico operacional conjunto de la FANB, y está dirigido principalmente y de manera directa, por el Jefe de Estado, quien en su calidad de Comandante en Jefe de la FANB, delega las diferentes labores que se deban desempeñar en materia de defensa.

Por otra parte, el CEOFANB también está encargado de la coordinación de los esfuerzos de los diferentes componentes que forman parte de la FANB, como lo son, la Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana y la Milicia Bolivariana.

CEOFANB: BASTIÓN FUNDAMENTAL PARA PRESERVAR LA ESTABILIDAD NACIONAL

En esta línea, es de relevancia mencionar que horas más temprano, el Comandante en Jefe de la FANB expresó, a través de su cuenta oficial de Telegram: «Hace dos décadas, la visión del Comandante Chávez dio vida al CEOFANB, una institución que marcó un antes y un después en la doctrina militar venezolana».

Asimismo, subrayó que este órgano ha inculcado la fuerte convicción de que solo a través de la lealtad y el compromiso inquebrantable, es que se garantiza la salvaguardia de la patria.

​Por tanto, el Líder venezolano ha enfatizado que hoy, Venezuela cuenta con una fuerza militar cohesionada y con plena capacidad de apresto operacional para preservar la paz, la estabilidad, la integración y la soberanía del país.

Al mismo tiempo, aseveró que, en perfecta unión con el Sistema Defensivo Territorial de la FANB, la cual se erige como la columna vertebral de la estabilidad, la paz y la democracia de Venezuela; en el presente, se mantiene más vigilante y lista para proteger cada rincón del territorio venezolano.

