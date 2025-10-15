Presidente Maduro celebra llegada de 14.947 migrantes y denuncia secuestro y xenofobia en EE.UU.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles un nuevo balance del plan de rescate de migrantes venezolanos, detallando que un total de 14.947 connacionales han sido repatriados en 77 vuelos desde los Estados Unidos en lo que va de 2025. El Mandatario hizo el anuncio durante su participación en el Consejo Nacional de Soberanía y Paz.

«Desde el mes de febrero de 2025, han llegado 14 mil 947 migrantes venezolanos, en 77 vuelos desde los Estados Unidos. Los hemos rescatado de las cárceles y del secuestro en Norteamérica», afirmó el Jefe de Estado, haciendo hincapié en que muchos de estos migrantes se encontraban retenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).

Maduro precisó que el avión número 77 arribó en horas de la tarde, confirmando la continuidad del acuerdo con el gobierno estadounidense para que el plan «Vuelta a la Patria» rescate a los venezolanos que habían emigrado.

El Presidente condeno enérgicamente el trato discriminatorio que han recibido los migrantes venezolanos en el exterior. Criticó la narrativa que «pretenden mentir todos los días y decir que los venezolanos son algo así como una derivación de una banda criminal que derrotamos aquí, que exterminamos aquí, el famoso Tren de Aragua”.

El jefe de Estado fue enfático en desvincular a los millones de venezolanos honestos de estos grupos delictivos: “Ni la gente de Aragua es del Tren de Aragua, ni Venezuela es del Tren de Aragua. Venezuela es un país de gente decente, honesta, trabajadora, solidaria, humana”.

Finalmente, el Presidente reiteró su mensaje a la diáspora, asegurándoles que la migración fue consecuencia directa de la guerra económica impulsada por «el imperio y sus aliados» y que la Patria los espera: «Aquí está su tierra, aquí está su Patria, Venezuela. Se la estamos cuidando para que usted regrese más pronto que tarde”.

T/CO