Presidente Maduro celebra victoria diplomática ante la ONU y denuncia el discurso agresivo de EE.UU.

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, felicitó la gestión del embajador venezolano ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, por su firmeza al denunciar las amenazas y agresiones del gobierno de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad.
Durante su alocución en el Encuentro del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, el Mandatario Nacional se refirió al reciente debate en el máximo órgano de seguridad internacional. Subrayó que, de los cinco miembros permanentes —Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China—, solo la representación estadounidense exhibió un discurso agresivo y violento.
El Jefe de Estado detalló que el resto de los participantes se unió en un claro mensaje de apoyo a la nación:
“El resto, todos tuvieron una sola palabra: paz para Venezuela, respeto al derecho internacional, rechazo a las amenazas militares, rechazo a la amenaza del uso de la fuerza, respeto a la Carta de Naciones Unidas,” enfatizó Maduro.
El Presidente catalogó el resultado como un “éxito, una victoria diplomática de la diplomacia de paz de Venezuela en Naciones Unidas”, destacando el respaldo internacional al pueblo venezolano.
Maduro aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo y recordar a los sectores presentes que las agresiones económicas anteriores impactaron a todos los venezolanos sin distinción. «Cuando llegaron los misiles a la economía, silenciosos, nos afectaron a todos”, concluyó, reforzando la necesidad de la unidad nacional frente a las amenazas externas.