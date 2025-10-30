Presidente Maduro celebró victoria de Cuba en la ONU

El presidente Nicolás Maduro celebró, este miércoles, la victoria obtenida por Cuba ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en rechazo al bloqueo financiero y comercial que mantiene Estados Unidos contra la nación caribeña.

El mandatario exaltó, en sus redes sociales, el éxito de los países que apoyan a Cuba, pese a las fuerzas del imperio: «A pesar de la maquinaria de guerra de un imperio que se lanza contra Cuba, hoy se tuvo una gran victoria en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas contra el bloqueo; felicito a mis hermanas y hermanos cubanos».

«¡La victoria es de Cuba, y toda nuestra solidaridad para ustedes!», expresó el jefe de Estado, en referencia a la votación de 165 a favor de la resolución contra el bloqueo, 7 en contra y 12 abstenciones.

T/CO