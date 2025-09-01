Presidente Maduro sobre “Chelías” Villarroel: Su música representa lo que somos como Patria

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó el sensible fallecimiento de José Elías “Chelías” Villarroel, una figura fundamental de la cultura neoespartana.

“Con profundo respeto, lamento la partida física del maestro Chelías Villarroel, quien a sus más de 100 años dejó sembrada en la historia cultural de Margarita, y de toda Venezuela, una obra artística que trasciende generaciones. Su música es arte, identidad y alma de lo que somos como Patria”, dijo el jefe de Estado a través de un mensaje en su canal Telegram.

“A sus familiares, amigos y al pueblo neoespartano, les envío fortaleza en este momento”, manifestó el mandatario venezolano, al tiempo que señaló que “Chelías permanecerá en el canto de la tierra, en la ternura de su pueblo y en el respeto de una nación que lo reconoce como uno de sus grandes cultores. Nuestro aplauso y reconocimiento eterno, Maestro”.

Vale mencionar, que la vida de “Chelías” Villarroel fue un testimonio de pasión y dedicación a las artes. Comenzó su andadura en oficios como pescador, zapatero y agricultor, pero su innata vocación por la cultura lo impulsó a convertirse en un destacado poeta y músico autodidacta.

F/VTV