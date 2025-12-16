Presidente Maduro: «Chile resistirá y más temprano que tarde renacerá”

El presidente Nicolás Maduro se refirió a los recientes resultados electorales en Chile que dieron la victoria a José Antonio Kast, asegurando la resistencia del pueblo chileno y rememorando al expresidente Salvador Allende. En este contexto, afirmó que a pesar de las dificultades actuales, la nación austral “resistirá y más temprano que tarde renacerá”.

Durante la emisión número 99 de su programa Con Maduro +, en homenaje a Allende, con cuyo nombre fue bautizada la Escuela Latinoamericana de la Universidad de las Ciencias de la Salud, el mandatario nacional realizó una lectura reflexiva de los recientes comicios, manifestando su optimismo sobre el futuro del país suramericano.

Maduro citó la icónica frase de Salvador Allende, quien fue «asesinado en el año 1973 por el gobierno de Estados Unidos», y reflexionó sobre sus palabras proféticas y su vigencia en el contexto político actual: “Volverá a las grandes alamedas la esperanza cierta traicionada, venciendo al nazifascismo que pretende imponerse otra vez”.

El jefe de Estado envió un mensaje de unidad regional, citando al artista venezolano Alí Primera: “Llegará el día en que nuestro continente hable con voz de pueblo unido”.