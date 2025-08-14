Presidente Maduro: El 85% de la matrícula escolar estudia en escuelas y liceos públicos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, lideró este jueves la ceremonia de clausura del I Congreso Pedagógico de Maestras y Maestros Bolivarianos, desde donde informó que el 85% de la matrícula escolar del país estudia en escuelas y liceos públicos.

«Yo hoy puedo decir que hemos llegado, en primer lugar, a superar el 90% de escolaridad en Venezuela, vamos rumbo al 100% de inclusión y escolaridad y el 85% de los niños, niñas y jóvenes de Venezuela estudian en escuelas y liceos públicos, 85%. Es un logro», expresó.

El evento, que reunió a docentes, investigadores y representantes del sector educativo, sirvió como un espacio de reflexión estratégica para el fortalecimiento del sistema educativo venezolano.

La finalización de este congreso marca el inicio de una nueva etapa en el desarrollo educativo del país. Esta fase estará centrada en el papel protagónico de los docentes y en el compromiso del Estado para garantizar una educación que sea liberadora, inclusiva y que refleje la identidad venezolana.

Proceso constituyente del movimiento sindical

En esta jornada, Maduro dio inicio al Primer proceso social constituyente de los diferentes movimientos de trabajadores del país.

Explicó que este Congreso representa el primer paso al proceso social constituyente de los movimientos de trabajadoras y trabajadores, los cuales deben desplegarse en toda de la estructura social y económica del país.

Maduro explicó que el proceso social constituyente «tiene el objetivo de trascender las estructuras burocráticas del sindicalismo tradicional, y avanzar hacia la construcción de nuevos y poderosos movimientos, inspirados en el legado del Comandante Hugo Chávez».

NOTICIA EN DESARROLLO…