Presidente Maduro clausura II curso de Operaciones Especiales Revolucionarias

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este jueves 28 de agosto la clausura del II Curso de Operaciones Especiales Revolucionarias (COER), celebrado en la sede del Grupo de Acciones de Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, en la parroquia Macarao, Caracas.

El acto contó con la participación de la Primera Combatiente, Cilia Flores, y del alto mando militar y de seguridad del país, incluyendo al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, y al vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, así como el comandante Estratégico Operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez.

Durante la jornada, más de mil combatientes completaron un ciclo de formación intensiva de 74 días, enfocado en operaciones especiales, técnicas de tiro, combate en áreas confinadas, emboscadas y rescate de trenes. Maduro destacó la operatividad constante del sistema defensivo: “No hay descanso, estamos desplegados. Que nadie toque territorio venezolano, porque es nuestro y lo garantizamos. Cada vez vamos hacia adelante con más poder y fuerza”.

El curso incluyó maniobras tácticas que evidenciaron la preparación de las unidades especiales de la FANB, así como la modernización de la fuerza mediante alianzas estratégicas con Rusia, China e Irán, incorporando tecnología avanzada y equipamiento militar de última generación. La FANB cuenta con una fuerza activa de entre 155 mil y 235 mil combatientes, distribuidos entre el Ejército Bolivariano, la Armada, la Aviación Militar y la Guardia Nacional, preparados para garantizar la estabilidad del país y la seguridad nacional.

