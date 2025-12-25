Presidente Maduro compartió cena navideña en Miraflores con el pueblo

En una concurrida cena navideña llevada a cabo en el Palacio de Miraflores con el pueblo venezolano, el Jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, junto a la Primera Dama, Cilia Flores, dio un mensaje de paz y tranquilidad al país a escasos minutos de la llegada del Niño Dios.

Con fe inquebrantable, el presidente Nicolás Maduro Moros, dijo que «el mayor regalo que podemos tener es a nuestro señor Jesucristo siempre presente a nuestro lado. Es entregarle la Patria a nuestro señor Jesucristo con entera confianza de que la Patria está bien conducida y que él como Comandante de Comandantes cubre con un manto sagrado de paz y bendiciones a toda Venezuela».

Asimismo, el Jefe de Estado aseveró que «por más que haya acechanzas, lo más importante es que hay esperanza en Venezuela», y que en el país todo será mejor cada día que pase».

En el marco de la celebración de la Noche Buena, el Mandatario Nacional insistió en que los verdaderos regalos «son las cosas que transcienden, son las cosas inmateriales».

Convencido de que la esperanza de que Venezuela será mejor cada día que pase y de que «a cada prueba que nos pone la vida, Dios nos da la fuerza como se la dio a David frente a Goliath», el Presidente Maduro exhortó a los presentes a invocar el espíritu de David, de Moisés y de Jesús de Nazaret para pedirle, de corazón a corazón, de mente a mente, que «con sus bendiciones nos dé sabiduría (…) para que nos conceda, por ahora y para siempre, la paz perpetua y la prosperidad de la Patria», manifestó en oración.

T/Con información de Prensa Presidencial