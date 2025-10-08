Presidente Maduro condecora a embajador Dagoberto Rodríguez por su destacada labor

El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, otorgó este martes la condecoración Orden Francisco de Miranda, en su primera clase Grado Generalísimo, al embajador de Cuba, Dagoberto Rodríguez, quien concluye su misión en Caracas tras 6 años de gestión diplomática ante el Gobierno Revolucionario Bolivariano.

“Estos seis años, 2019-2025, dan para escribir un «Best Seller» sobre la historia de Venezuela y la lucha de nuestra América por lo que tenemos: la independencia garantizada y la paz conquistada, la paz ganada a pulso, con razones y con fuerza”, expresó el Mandatario venezolano al ofrecer sus primeras palabras de admiración y agradecimiento por el trabajo realizado desde el 6 de octubre de 2019.

“Son seis años que hemos estado en una intensa prueba, apenas empezando este primer cuarto del siglo XXI, los primeros 25 años de este siglo de la era presente”, agregó.

Comentó el Jefe de Estado que este cuarto de siglo ha sido de un testimonio vívido de la decisión de ambos pueblos, cubano y venezolano, de ser libres, rebeldes y soberanos por encima de cualquier dificultad, obstáculo o amenaza.

“Y a las pruebas me remito, así que el compañero Dagoberto, graduado en los años 70 en la poderosa escuela diplomática de la revolución cubana, de esta experiencia de seis años, tiene mucho que decir, y mucho que contar para la historia de la diplomacia revolucionaria entre los pueblos del Caribe y los pueblos de América Latina y el Caribe”.

El Jefe de Estado venezolano estuvo acompañado por la Primera Dama de la República, Cilia Flores de Maduro; el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, así como por el cuerpo diplomático cubano y el personal diplomático acreditado en Caracas.

T/VTV