Presidente Maduro condecoró a efectivos por el resguardo de la seguridad y paz de la nación

Durante un acto oficial, el presidente Nicolás Maduro destacó la labor de los cuerpos de seguridad que lograron frustrar un ataque terrorista ocurrido en Plaza Venezuela. Los funcionarios no solo impidieron el atentado, sino que también llevaron a cabo la localización y captura de los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Maduro reiteró que estos actos violentos son promovidos por sectores de la extrema derecha venezolana y cuentan con financiamiento del gobierno estadounidense, con el propósito de socavar la estabilidad y soberanía del país.

En el mismo evento, se entregaron distinciones a los funcionarios que han participado activamente en los planes de seguridad ciudadana, tanto a nivel local como nacional. Estos planes tienen como objetivo principal fomentar la convivencia pacífica y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población.

El jefe de Estado también recordó que cada Cuadrante de Paz está equipado con tecnología y recursos necesarios para mejorar su capacidad de respuesta ante cualquier amenaza, reforzando así la protección de las comunidades.

T/Yorcellys Bastidas

F/Prensa Presidencial