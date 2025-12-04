El presidente Nicolás Maduro confirmó este miércoles que conversó por teléfono con su homólogo estadounidense Donald Trump, hace 20 días y destacó que sobre lo tratado entre ambos prefiere mantener la “prudencia diplomática”.

“Aprendí en 6 años de canciller a la prudencia diplomática. Me gusta la prudencia, no la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes en silencio se tienen que hacer para que se den”, sostuvo el mandatario durante una jornada en la Comuna Simón Rodríguez, en Petare, estado Miranda.

Sobre la comunicación oficial que tuvo con el presidente estadounidense, dijo que “hace como 20 días recibimos una llamada de la Casa Blanca. La conversación fue en un tono de respeto, incluso cordial. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, bienvenido el diálogo, bienvenida la paz”, expresó.

«Tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, sobre eso ha hablado la prensa mundial; yo aprendí de seis años de canciller, a la prudencia diplomática y luego, en estos años de presidente, con la escuela de canciller y del maestro que tuve, nuestro comandante Chávez, me gusta la prudencia; a mí no me gusta la diplomacia de micrófono», resaltó.

El presidente envió un mensaje al pueblo de Estados Unidos, del cual dijo que está cansado de guerras eternas y tienen marcas en su psicología colectiva, que les hace rechazar cualquier conflicto armado. «Ellos dicen no más Vietnam, no más Afganistán, no más Irán…».

También, recordó que conoce varias ciudades y lugares emblemáticos de ese país, y por ello, ratifica la voluntad de diálogo de su población. “Creo que el camino del pueblo de Estados Unidos y el pueblo de Venezuela tiene que ser un camino de respeto, de diplomacia y de diálogo”, enfatizó.

Reiteró su compromiso con la prudencia y la búsqueda de un futuro de paz, independencia y dignidad para Venezuela. La conversación entre ambos mandatarios se produjo en el marco de las agresiones y amenazas que inició unilateralmente Estados Unidos contra Venezuela, desde agosto pasado.

