Presidente Maduro conmemora aniversario del natalicio de Fidel Castro

El presidente de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el 99 aniversario del natalicio del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, a quien describió como «un huracán de liderazgo, estratega y visionario».

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la figura de Castro como un «líder eterno, ejemplo de rebeldía y humanismo», y afirmó que su legado «no es pasado, es un presente que sigue escribiendo historia con un legado verdaderamente impecable».

Maduro se refirió a la mente de Castro como la de un «matemático y científico» que, con los pies sobre la tierra, calculaba cada detalle para resolver los problemas del pueblo cubano. El presidente venezolano recordó el amor de Fidel Castro por Venezuela y subrayó la necesidad de «cultivar el espíritu de estudio, conocimiento y creatividad que nos dejó».

Para finalizar, Maduro aseguró que el Comandante Castro «vive en cada lucha por la justicia y la dignidad, y su trayectoria es la brújula que nos guía hacia la construcción de la Patria Grande».

