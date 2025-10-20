Presidente Maduro conmemora el 13.º aniversario del Golpe de Timón reafirmando el legado comunal de Chávez

En el marco del OBRATÓN y al cumplirse trece años del histórico «Golpe de Timón», el presidente Nicolás Maduro recordó el momento en que el comandante Hugo Chávez trazó un nuevo rumbo para la Revolución Bolivariana.

Desde la autocrítica, el comandante Hugo Chávez pronunció la consigna: «Comuna o Nada», marcando así el inicio de una etapa decisiva en la construcción del modelo de país basado en el gobierno del poder popular.

Durante el acto conmemorativo, el Jefe de Estado destacó la visión profética del líder revolucionario, quien —según sus palabras— supo anticipar los desafíos y orientar con claridad el camino hacia el Estado comunal como eje transversal del proyecto socialista. «El Golpe de Timón fue un parteaguas, una nueva historia», afirmó el mandatario.

Maduro también rememoró el contexto en el que Chávez obtuvo la victoria en las elecciones del 7 de octubre de 2012. Ese mismo día, se celebró un Consejo de Ministros en el que el Comandante delineó la nueva etapa del país, haciendo énfasis en la necesidad de profundizar la organización comunal.

En ese encuentro, Chávez fue enfático al dirigirse a Maduro: «Nicolás, he insistido muchas veces. Permítanme ser lo más duro que pueda en esta autocrítica: ¡Independencia o Nada, Comuna o Nada! Si no entendemos esto, seríamos nosotros quienes liquidaríamos este proyecto. Las Comunas son la médula».

El presidente también resaltó el carácter autocrítico de Chávez, quien siempre buscó perfeccionar sus decisiones en función del bienestar colectivo. Denunció la burocracia y la ineficiencia, y promovió la expansión del socialismo territorial. Gracias a ese impulso, bajo la gestión del presidente Maduro se han realizado cinco Consultas Populares que han beneficiado a más de 24.800 proyectos comunales en todo el país, fortaleciendo la democracia participativa y el desarrollo comunitario.