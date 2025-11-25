Presidente Maduro conmemora legado de Fidel Castro a nueve años de su siembra

A nueve años de la siembra del Comandante cubano Fidel Castro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó este martes la vigencia de su obra y su influencia en América Latina y el Caribe. A través de un mensaje publicado en su canal oficial de Telegram, el mandatario resaltó la relevancia histórica de Castro y su vínculo con Hugo Chávez.

«Nuestro corazón y nuestra mente se dirigen al gigante de América, Fidel Alejandro Castro Ruz, cuya obra cambió la historia no solo de Cuba, sino también de América Latina y el Caribe. Fidel forjó la era de la nueva independencia y de la revolución, demostrando la fuerza y la vigencia que solo tienen los grandes líderes. Su luz, junto a la del Comandante Chávez, está hoy guiando las luchas de los pueblos del mundo», afirmó Maduro.

El jefe de Estado subrayó además la capacidad del líder cubano para convertir las adversidades en oportunidades de avance: «Fidel nos legó un concepto fundamental: la capacidad de convertir las adversidades en lucha y victoria, y transformar las victorias en oportunidades de avance. Pese a las incontables campañas de desprestigio e intentos por dañarlo física y moralmente, su espíritu indomable prevaleció».

Maduro recordó la relación cercana entre Castro y Chávez, indicando que juntos llevaron el proyecto original de Bolívar y Martí a un nivel superior, lo que hoy se reivindica como «la bandera invencible de nuestras naciones».

«A nueve años de su siembra, la idea de humanidad y el propósito indestructible de Fidel viven y están presentes en cada acción que emprendemos. Reivindicamos su lealtad y su ejemplo para formar las nuevas generaciones rebeldes, independientes y revolucionarias. Con Fidel en el corazón, seguimos de batalla en batalla, avanzando hacia la victoria», concluyó.

T/CO